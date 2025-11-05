Attualità

Champions League, oggi Inter-Kairat Almaty – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano i kazaki del Kairat Almaty – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno a 9 punti, vanno a caccia di un successo pesantissimo in ottica qualificazione, mentre gli avversari arrivano a San Siro con il sogno di muovere una classifica che fin qui li vede a quota 1 dopo il pari casalingo contro il Pafos dell'ultima giornata.  Nella prossima giornata di Champions League l'Inter volerà a Madrid per sfidare l'Atletico del Cholo Simeone.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano, Basciano al pm: “Mai violenza o minacce contro Sophie Codegoni”

32 minuti fa

Caso Almasri, ecco il documento inviato dalla Procura libica all’Italia: “La giurisdizione è di Tripoli”

36 minuti fa

Arval Mobility Observatory, ‘sostenibilità e benessere dipendenti in piani strategici aziende’

43 minuti fa

Sostenibilità, transizione giusta e circolarità a Ecomondo 2025

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio