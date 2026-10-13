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Champions League, oggi Inter-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 13 ottobre, i nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Chivu, prima in classifica in Serie A insieme alla Lazio, ha perso 2-1 all’esordio in coppa contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Anche la squadra belga ha perso al debutto europeo, in casa contro l’Aston Villa (2-3). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Inter-Bruges, in campo alle 21:  

Inter (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, L. Martinez, Thuram. All. Chivu 

Bruges (4-2-3-1) Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko 

La partita di Champions League tra Inter e Bruges sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e Now.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Ottobre 2026

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