Attualità

Champions League, oggi in campo Inter, Juve, Napoli e Atalanta – Le partite in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l'ultima giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si giocano partite decisive per il passaggio del turno delle squadre italiane. In campo alle 21 Napoli-Chelsea, Monaco-Juve, Borussia Dortmund-Inter e Union Sg-Atalanta. 
Dove vedere le partite di Champions di oggi? Borussia Dortmund-Inter, Union Saint Gilloise-Atalanta e Monaco-Juve saranno visibili in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Napoli-Chelsea sarà invece visibile in esclusiva streaming su Prime Video.  
Inter, Juventus e Atalanta potrebbero chiudere tra le prime otto con un successo stasera (e dunque qualificarsi direttamente agli ottavi), mentre il Napoli va a caccia degli ultimi punti decisivi per qualificarsi ai playoff.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Bruce Springsteen contro il “terrore di Stato” dell’Ice, ecco il brano ‘Streets of Minneapolis’

34 minuti fa

Coppa Italia Regioni 2026, Pella: “Arrivare in tutte Regioni per contrasto inattività fisica”

45 minuti fa

Scontri sull’A1, niente trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio fino a fine stagione

1 ora fa

Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio