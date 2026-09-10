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Champions League, oggi Fenerbahce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – La Roma esordisce in Champions League. Oggi, giovedì 10 settembre, i giallorossi volano a Istanbul per sfidare il Fenerbahce – in diretta tv e streaming – nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Gasperini arriva al match dalla vittoria in rimonta contro l'Atalanta, battuta 2-1 nel finale con conseguente primo posto in classifica a quota 9. I turchi invece, che non potranno contare sullo squalificato Guendouzi, sono stati battuti dal Besiktas nel derby di Istanbul dell'ultima giornata di campionato.  La sfida tra Fenerbahce e Roma è in programma oggi, giovedì 20 settembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké. Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Asensio, Akturcoglu; Muriqi. All. Kartal 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini  Fenerbahce-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2026

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