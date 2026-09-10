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Champions League, oggi Como-Lipsia – Diretta

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(Adnkronos) – Prima, storica, partita in Champions League per il Como. Oggi, giovedì 10 settembre, la squadra lombarda affronta il Lipsia – in diretta tv e streaming – al Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea. Si tratta dell'esordio assoluto per il Como nel torneo, a cui gli uomini di Fabregas arrivano dalla netta vittoria contro il Genoa, battuto per 4-1 nell'ultima giornata di Serie A. Il Lipsia invece è stato superato per 3-1 dal Werder Brema in Bundersliga.  Nella prossima giornata di Champions League il Como volerà a Rotterdam per sfidare il Feyenoord. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2026

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