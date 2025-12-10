Attualità

Champions League, oggi Benfica-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i campioni d'Italia affrontano il Benfica al'Estadio Da Luz (match visibile in tv e streaming) per la sesta giornata della fase campionato. Gli azzurri, reduci dal successo in A contro la Juve, hanno collezionato 7 punti nelle prime 5 giornate e vanno a caccia di tre punti pesantissimi in ottica qualificazione. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Benfica-Napoli, in campo stasera alle 21: 
Benfica (4-2-3-1) Trubin; Dedic, Otamendi, Antonio Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Pavlidis. All. Mourinho. 
Napoli (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte. 
Benfica-Napoli, in programma oggi mercoledì 10 dicembre 2025 alle 21, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.  
Pubblicato il 10 Dicembre 2025

