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Champions League, oggi Bayern Monaco-Psg – Diretta

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(Adnkronos) – Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg – in diretta tv e streaming – otto giorni dopo la partita dell'anno di scena al Parco dei Principi di Parigi nella sfida d'andata. Si riparte dal 5-4 dei campioni d'Europa in carica, firmato dalle doppiette di Kvaratskhelia e Dembelé e dal gol di Joao Neves (reti di Kane, Olise, Upamecano e Luis Diaz per i tedeschi).  La vincente della sfida sfiderà in finale l'Arsenal, che ha eliminato l'Atletico Madrid.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Maggio 2026

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