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Champions League, oggi Arsenal-Atletico Madrid – Diretta

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(Adnkronos) – Torna la Champions League con la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid – in diretta tv e streaming. Oggi, mercoledì 5 maggio, i Gunners ospitano gli spagnoli all'Emirates Stadium nella sfida che vale l'accesso all'ultimo atto della massima competizione eruropea. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata, con le reti di Alvarez e Gyokeres al Wanda Metropolitano.   Domani la seconda semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Maggio 2026

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