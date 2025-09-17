Attualità

Champions League, oggi Ajax-Inter e Psg-Atalanta – Le partite in diretta

(Adnkronos) – Mercoledì da non perdere in Champions League. Oggi, 17 settembre, tocca a Ajax-Inter e Atalanta-Psg, partite visibili in diretta e in streaming per la prima giornata della fase campionato. Calcio d'inizio alle 21. 

SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA

 Dove vedere Ajax-Inter e Psg-Atalanta? La partita tra Ajax e Inter verrà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile esclusivamente attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video. La partita tra Psg e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su Sky Go e NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Settembre 2025

