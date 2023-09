Champions League, Milan-Newcastle 0-0: mezzo flop rossonero

(Adnkronos) –

Milan e Newcastle pareggiano 0-0 nel match che oggi, 19 settembre, apre la la prima giornata del Gruppo F di Champions League 2023-2024. I rossoneri allenati da Pioli iniziano l'avventura con un mezzo passo falso casalingo. Nell'altra sfida del girone, in serata il Psg ospita il Borussia Dortmund. Nella seconda giornata, il 4 ottobre, il Milan fa visita ai tedeschi. Il Newcastle prova ad aggredire sin dal calcio d'inizio, il Milan gestisce il possesso del pallone e al 4' si fanno vivi davanti: conclusione debole di Leao. Più pericoloso Giroud al 14', con una deviazione che Pope disinnesca in uscita, salvando la porta dei magpies. La pressione rossonera è costante e Pope deve intervenire ancora al 19'. Corner di Krunic, colpo di testa di Theo Hernandez e il portiere devia. Il Newcastle soffre e fatica a ripartire: il pallone non arriva mai dalle parti di Maignan nella prima mezz'ora.

Si gioca ad una porta sola, al 32' nuova chance rossonera: Giroud trova il tempo per la deviazione ravvicinata, mira sbagliata. Il forcing del Diavolo continua, al 34' ci prova Pobega: sembra gol fatto, sulla linea un difensore respinge. Lo 0-0 alla fine del primo tempo va decisamente stretto ai padroni di casa. Il Newcastle prova a lasciare il segno in avvio di ripresa. Gli inglesi vanno al tiro con Murphy al 49': risultato rivedibile. Rispetto alla prima frazione il match è più equilibrato. Il Milan fatica a creare occasioni, gli ospiti chiudono gli spazi e non concedono nulla nemmeno sulle palle inattive. La monotonia viene interrotta al 74' dall'opportunità che Florenzi offre a Leao: colpo di testa in tuffo, mira sbagliata. Nel finale, i padroni di casa perdono Maignan: il portiere francese si ferma per un problema muscolare, tra i pali va Sportiello. Il Milan, senza troppe idee, prova un assedio finale ma produce poco. La porta di Pope non corre pericoli, finisce 0-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Settembre 2023