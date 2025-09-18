Attualità

Champions League, Manchester City-Napoli – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Esordio in Champions League per il Napoli. La squadra partenopea sfida oggi, giovedì 18 settembre, il Manchester City all'Etihad Stadium nella prima giornata della massima competizione europea. Kevin De Bruyne torna in quello che è stato il suo stadio per 10 anni e Antonio Conte sfida Pep Guardiola per cercare il primo trionfo europeo sulla panchina azzurra. Il Napoli è partito forte in Serie A con tre vittorie in altrettante partite ed è primo in classifica con nove punti, a pari merito con la Juventus. Il Manchester City è invece reduce dalla vittoria nel derby con lo United, superato con un netto 3-0, e ha risalito la classifica di Premier League piazzandosi all'ottavo posto con sei punti. Nella prossima giornata di Champions League il Napoli sfiderà lo Sporting Lisbona in casa, mentre il Manchester City volerà in Francia per sfidare il Monaco.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Francia, uomo armato di machete davanti a una scuola: ucciso da polizia

43 minuti fa

Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel 2026

45 minuti fa

Malattie rare, Meloni: “Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla”

49 minuti fa

Vince premio super alla lotteria, dona tutto in beneficenza

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio