Champions League, la classifica: da Inter e Napoli a Juve e Atalanta, verdetti e playoff
(Adnkronos) – Si chiude la fase campionato della Champions League 2025/26. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si è giocata la giornata conclusiva della 'League Phase', che ha disegnato la classifica finale, con tutti i verdetti. Dalle squadre qualificate direttamente agli ottavi alle altre che dovranno passare i playoff, ecco com'è andata alle italiane Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. Ecco tutti i risultati dell'ultima giornata: Atletico Bilbao-Sporting 2-3 Liverpool-Qarabag 6-0 Barcellona-Copenhagen 4-1
Napoli-Chelsea 2-3
Ajax-Olympiacos 1-2
Monaco-Juve 0-0
Dortmund-Inter 0-2
Union Sg-Atalanta 1-0
Psg-Newcastle 1-1 Eintracht-Tottenham 0-2 Atletico-Bodo 1-2 Pafos-Slavia Praga 4-1 Man City-Galatasaray 2-0 Brugge-Marsiglia 3-0 Benfica-Real Madrid 3-2 Psv-Bayern 1-2 Arsenal-Kayrat 3-2 Leverkusen-Villarreal 3-0 Ecco la classifica finale della fase campionato della Champions League, con tutti i verdetti. Agli ottavi le prime 8 classificate, poi playoff fino alla numero 24.
1) Arsenal 24
2) Bayern Monaco 21
3) Liverpool 18
4) Tottenham 17
5) Barcellona 16
6) Chelsea 16
7) Sporting 16
8) Manchester City 16
9) Real Madrid 15 10) Inter 15 11) Psg 14 12) Newcastle 14 13) Juve 13 14)Atletico Madrid 13 15) Atalanta 13 16) Leverkusen 12 17) Dortmund 11 18) Olympiacos 11 19) Brugge 10 20) Galatasaray 10 21) Monaco 10 22) Qarabag 10 23) Bodo 9 24) Benfica 9 25) Marsiglia 9 26) Pafos 9 27) Union Sg 9 28) Psv 8 29) Atletico 8 30) Napoli 8 31) Copenhagen 8 32) Ajax 6 33) Eintracht 4 34) Slavia Praga 3 35) Villarreal 1 36) Kairat 1 I playoff verranno definiti tramite sorteggio, con cui le teste di serie verranno abbinate alle non teste di serie.
Queste le teste di serie: Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen
Queste le non teste di serie: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica Ecco i possibili accoppiamenti: Real Madrid/Inter vs Bodo Glimt/Benfica Psg/Newcastle vs Monaco/Qarabag
Juventus/Atletico Madrid vs Club Brugge/Galatasaray
Atalanta/Bayer Leverkusen vs Bodo Glimt/Benfica
Pubblicato il 28 Gennaio 2026