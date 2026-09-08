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Champions League, inizia la prima giornata: tutte le partite di oggi e dove vederle in tv

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(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 8 settembre, la massima competizione europea torna protagonista con la prima giornata, che vedrà l'Inter impegnata al Bernabeu contro il Real Madrid, mentre domani ci sarà l'esordio del Napoli contro l'Arsenal e giovedì quello di Roma e Como, rispettivamente contro Fenerbahce e Lipsia. Ecco il programma completo con tutte le partite di oggi.  Tutte le partite di oggi, martedì 8 settembre:
18.45 Aek Atene-Lask 18.45 Club Brugge-Aston Villa 21.00 Borussia Dortmund-Villarreal 21.00 Porto-Manchester City 21.00 Lille-Betis 21.00 Real Madrid-Inter  Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

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