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Champions League, i risultati di oggi: successi per Aston Villa e Aek, in campo Porto-City

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(Adnkronos) – Sono di Aston Villa e Aek Atene i primi due successi della Champions League 2026-27 oggi, martedì 8 settembre. Gli inglesi di Unay Emeri vincono in trasferta contro il Club Brugge per 3-2, grazie alle reti – tutte nel primo tempo – di McGinn, Buendia e Jackson. L'Aek Atene trova i tre punti contro il Lask con il minimo sforzo: a firmare il successo per 1-0 con gli austriaci è l'ex Serie A Razvan Marin, visto in Italia con le maglie di Cagliari ed Empoli. In campo stasera Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal e Lilla-Betis. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

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