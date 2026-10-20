Champions League, da Roma e Napoli a Psg-Barcellona: tutte le partite di oggi e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Champions League. Oggi, martedì 20 ottobre, la massima competizione europea è di nuovo protagonista – in diretta tv e streaming – con la terza giornata. Occhi puntati sulla Roma, che all’Olimpico, dopo aver subito la rimonta del Real Madrid, ospita lo Slovan Bratislava per andare a caccia di punti pesanti per la classifica, visto che i giallorossi sono fermi a quota 1 dopo il pareggio dell’esordio contro il Fenerbahce. Ancora a zero invece il Napoli, che al Maradona sfida il Bodo/Glimt. In campo anche Liverpool, Manchester City e Atletico Madrid e il big match tra Paris Saint-Germain e Barcellona.

Ecco tutte le partite in programma oggi, martedì 20 ottobre:

Alle ore 18.45



Fenerbahce-Slavia Praga

Sabah-Dortmund

Alle ore 21



Psg-Barcellona

Liverpool-Villarreal

Manchester City-Aek Atene

Roma-Slovan Bratislava

Porto-Psv

Napoli-Bodo/Glimt

Stoccarda-Atletico Madrid

Le partite di oggi di Champions League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 20 Ottobre 2026