Champions, Feyenoord-Milan 1-0: Paixao stende i rossoneri

(Adnkronos) – Il Milan viene sconfitto 1-0 in casa del Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League.

Subito in gol al quarto minuto i padroni di casa davanti agli oltre 50.000 del De Kuip di Rotterdam, segna Paixao anche grazie a una papera di Maignan che non trattiene la palla. Il Milan rischia grosso al 37' quando Paixao spacca la traversa e sfiora il raddoppio. Nella ripresa ancora Feyenoord avanti, al 53' Carranza su assist dell'onnipresente Paixao sbaglia la mira di poco. Il Milan prova a rialzare la testa con Reijnders al 70' dal limite, palla di poco sopra la traversa. Si fa vivo Chukwueze, tiro secco parato da Wellenreuther. L'assedio finale del Milan non produce effetti: Diavolo ko.



Pubblicato il 12 Febbraio 2025