Champions, Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 tra le polemiche. Cos’è successo

Meno di un minuto

(Adnkronos) – La giornata di Champions oggi, mercoledì 11 marzo, si apre con l'andata degli ottavi di finale tra Bayer Leverkusen e Arsenal. Alla BayArena finisce 1-1 con le reti di Andrich, capitano dei tedeschi, a inizio secondo tempo, e Havertz. Il tedesco trova il pareggio allo scadere su calcio di rigore, dopo un fallo di Tillman su Madueke. Un penalty assegnato dall'arbitro turco Meler tra le polemiche e realizzato dal grande ex di serata dopo che il Var ha ritenuto opportuno non intervenire.  
Pubblicato il 11 Marzo 2026

