Cgil Puglia: “In 20mila nelle piazze della regione per Gaza”

“Ventimila persone nelle piazze pugliesi per lo sciopero generale testimoniano la sensibilità e l’attenzione del mondo del lavoro e della società civile verso la tragedia del popolo palestinese e il sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla. L’adesione allo sciopero comporta un sacrificio economico e nessun week end lungo: la premier evidentemente non conosce il mondo del lavoro”. Lo afferma in una nota la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci. “A Gaza – prosegue – sta morendo umanità, si stanno violando norme e risoluzioni internazionali. Quando viene meno il rispetto di leggi da parte degli Stati la stessa democrazia è a rischio”. “Noi – dice Bucci – contestiamo la mancata difesa dei lavoratori imbarcati sulla Flotilla, arrestati su barche italiane in acque internazionali. Tutto in spregio alla nostra Costituzione, che richiama il ripudio della guerra e la solidarietà tra popoli”. Il dito è puntato anche contro “gli investimenti per la difesa nel prossimo triennio, che ammonteranno a 12 miliardi. Non è questa la strada per la pace, serve la politica, serve la diplomazia”, dice Bucci. Dando appuntamento “a Roma già il prossimo 25 ottobre, per una manifestazione nazionale utile a lanciare e sostenere le nostre richieste al governo rispetto alla prossima manovra economica, mantenendo sempre alta l’attenzione su Gaza”.



Pubblicato il 3 Ottobre 2025