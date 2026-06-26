Cgil/Puglia: “200mila famiglie in crisi, Piano Casa del governo inadeguato”

C’è ancora grande preoccupazione in sindacati e parti sociali per l’inadeguatezza del Piano Casa varato dal Governo che, dopo il voto di fiducia alla Camera, passa ora al Senato, ma ancora senza alcun il confronto proprio con le parti sociali. “Un Piano Casa che nasconde l’apertura alla rendita immobiliare, e l’ulteriore dismissione del patrimonio di edilizia pubblica, i cui ricavi non saranno destinati a nuovi alloggi, ma alla copertura del debito pubblico”, tuona la segretaria Cgil/Puglia Filomena Principale. “Le risorse, pari a 970 milioni di euro fino al 2030 (116 milioni nel 2026), già previste dalle ultime Leggi di Bilancio, insieme alle altre che sono quasi tutte riallocazioni distolte dagli obiettivi cui sono destinate, quali la rigenerazione urbana e il contrasto alla povertà energetica, non basteranno al recupero degli alloggi che il governo ha messo in campo come proposito. Risorse affidate ad un Commissario Straordinario con l’obiettivo di rendere agibili 60 mila alloggi entro un anno e con ampi poteri di agire in deroga alle norme ordinarie”. E restiamo a dati, percentuali e numeri d’una crisi abitativa che in Puglia fa davvero spavento, a cominciare da oltre 122mila famiglie che vivono in una condizione infinita di difficoltà abitativa. Intanto altri 74.120 nuclei, pur avendo un appartamento in affitto, si trovano in povertà assoluta, senza manco riuscire a far fronte alle spese quotidiane e correnti. In totale quasi 200mila famiglie in crisi: dato testimoniato dai provvedimenti esecutivi di sfratti per morosità quasi sempre incolpevole, ovvero dovuta all’impossibilità di sostenere i costi di abitazione, beni di consumo con redditi poveri ed erosi dall’inflazione. I provvedimenti di sfratto emessi nel 2024 nella regione, ultimo dato disponibile, sono stati 2.672, e le richieste di esecuzione rivenienti da precedenti provvedimenti, 4.858. Dati in aumento rispetto agli anni scorsi. Per Angelo Garofalo, responsabile del Sunia/Bari, “le criticità presenti nella regione – dalla condizione del patrimonio pubblico delle ARCA, al taglio dei fondi nazionali per la morosità incolpevole e di sostegno all’affitto, alle abitazioni private spesso lasciate in condizioni di abbandono o offerte al mercato degli ‘affitti brevi’ che creano distorsioni sociali ed economiche, alla condizione di disagio vissuta dalla popolazione studentesca sia rispetto all’accesso agevolato che al libero mercato, sono problematiche poste alla base del confronto con l’assessora regionale Leuzzi”. Ed è stata proprio quest’ultima ad assicurare un intervento di mitigazione di un Piano nazionale che non dà risposte al crescente disagio abitativo, senza parlare della carenza cronica di alloggi per gli studenti nella città/capoluogo e in tutta la regione, con <<studentati>> per decine e decine di posti inaugurati e mai aperti. Così com’è accaduto con l’ex Istituto Nautico di via Abate Gimma a Bari aperto (…a parole) a luglio dell’anno scorso dall’ex presidente pugliese Emiliano a fianco di Vito Leccese e Antonio Decaro.

Francesco De Martino



Pubblicato il 26 Giugno 2026