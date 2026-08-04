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Ceuta, governo in allarme: “Preoccupano appelli social per nuovo ingresso di massa a Ferragosto”

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(Adnkronos) – Il portavoce del governo di Ceuta, Alejandro Ramirez, si è detto "preoccupato" dai rinnovati appelli sugli account social marocchini per un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola, previsto per il prossimo 15 agosto.  "Ovviamente, dopo quello che è successo, preoccupa che ci siano queste voci sui social", ha ammesso Ramirez durante la conferenza stampa convocata al termine di una riunione del Consiglio di governo. Il portavoce ha assicurato che l'esecutivo locale ha segnalato "questi messaggi" alle "autorità competenti, affinché ne tengano conto nel caso in cui possa verificarsi qualcosa di simile". "Speriamo che non sia così", ha concluso il portavoce. Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare, principalmente su TikTok e WhatsApp, pubblicazioni che invitano a partecipare a gruppi di messaggistica creati con l'obiettivo di coordinare un tentativo di attraversamento collettivo verso la città autonoma il prossimo 15 agosto.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Agosto 2026

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