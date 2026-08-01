Attualità

Ceuta, Balotelli: “Italia agli italiani, Africa agli africani”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "CEUTA? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO". E' Mario Balotelli a scrivere questa frase in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.  L'ex attaccante della Nazionale italiana ha commentato così la crisi migratoria a Ceuta, dopo che quasi quasi 60mila persone sono arrivate dal Marocco nell'arco di una giornata.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Covid, picco di casi in Cina: a luglio è tornato al primo posto tra le infezioni respiratorie

7 minuti fa

Iran, petroliera colpita in stretto Hormuz. Teheran agli Usa: “Guerrafondai. Nuovi attacchi? Piano di risposta è pronto”

37 minuti fa

Scoperto traffico illegale accessori alta moda con pelli di specie animali protette

45 minuti fa

Fiorentina-Real Madrid, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio