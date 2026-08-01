Ceuta, Balotelli: “Italia agli italiani, Africa agli africani”

(Adnkronos) – "CEUTA? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO". E' Mario Balotelli a scrivere questa frase in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L'ex attaccante della Nazionale italiana ha commentato così la crisi migratoria a Ceuta, dopo che quasi quasi 60mila persone sono arrivate dal Marocco nell'arco di una giornata.

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Pubblicato il 1 Agosto 2026