Cerimonia d’inaugurazione della panchina dell’arcobaleno

Si terrà venerdì 21 maggio, alle ore 11,00, la cerimonia d’inaugurazione della panchina del colore dell’arcobaleno che da alcune settimane è stata collocata in Piazza Nicola Tondi, nei pressi della Palazzina Liberty. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere lo scorso 21 marzo, ma venne rinviata a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia Covid 19.

“Grazie ancora agli amici imprenditori Carmine e Giovanni Valerio, proprietari dell’Agenzia di Onoranze Funebri “Padre Pio” – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – i quali hanno voluto donare alla città una panchina del colore dell’arcobaleno che tanto è stata gradita dai sanseveresi. Abbiamo voluto ugualmente festeggiare l’inaugurazione, rinviata in un primo momento, perché siamo convinti che momenti come questi possano rappresentare una testimonianza importante di affetto, vicinanza e partecipazione alla cosa pubblica. Agli amici Carmine e Giovanni rinnoviamo il ringraziamento dell’intera Amministrazione Comunale e dell’Ambasciatrice alla gentilezza Arcangela de Vivo per la utile donazione”. La cerimonia si terrà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid 19.

