Venerdì 18 marzo 2022, alle ore 10.00, si terrà a San Severo la solenne cerimonia di inaugurazione del Parco e del Monumento alla memoria delle Vittime del Dovere.L’Amministrazione comunale ha pensato di dedicare un’area pubblica al sacrificio dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Magistratura, caduti o rimasti invalidi, a seguito dello svolgimento di compiti istituzionali, anche di contrasto alla criminalità comune organizzata e al terrorismo.Inoltre, nel parco, frequentato in particolare da bambini e da giovani, avendo come destinazione urbanistica verde pubblico e attività sportive, è stato eretto un monumento, affiancato da un ulivo, che vuole celebrare gli uomini e le donne che si sono immolati per la Nazione.La realizzazione dell’opera è stata curata personalmente dal nostro associato Maresciallo dell’Esercito Italiano Ruolo D’Onore e Vittima del Dovere Francesco Maratea, il quale, ispirandosi al progetto di un monumento che l’Architetto Marco Valsecchi, docente presso il Politecnico di Milano, aveva donato all’Associazione, è riuscito a contestualizzare all’interno dell’area verde attraverso una personale interpretazione dell’idea originaria. Il monumento è in cemento armato ed è stato rivestito da lastre di pietra di Apricena bocciardata, donate dal consigliere regionale Paolo Dell’Erba.Lo scavo, il basamento e la struttura dell’opera sono stati realizzati nei fine settimana degli ultimi sei mesi dal nostro caro Francesco, unitamente ai suoi cognati, maestri muratori, e al figlio. La squadra ha lavorato senza percepire nessun compenso, offrendo il proprio lavoro, il proprio tempo libero e il materiale impiegato alla causa delle Vittime del Dovere. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno le autorità civili, militari e religiose locali, alcune scolaresche e i familiari delle Vittime del Dovere. L’evento prevede la partecipazione di un trombettiere della Banda musicale della Brigata meccanizzata “Pinerolo” dell’Esercito Italiano che suonerà il silenzio, e la deposizione di una corona d’alloro. Non ci sono sufficienti parole di gratitudine per l’importante gesto di generosità di Francesco e dei suoi familiari.

