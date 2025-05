Presso l’Officina di Quartiere “prof. Ettore Basso” della Galleria dei Celestini “Nino Casiglio” di Palazzo di Città, si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio “T.Solis” che la Fondazione “TerraMia” di San Severo ha riproposto quest’anno ricevendo il sostegno dell’Amministrazione Comunale, la quale ha patrocinato l’evento.

Alla manifestazione, coordinata dal dr. Luigi Amoroso, giornalista pubblicista ed addetto stampa della Fondazione “TerraMia”, hanno partecipato l’assessore alla Cultura del Comune di San Severo, Anna Paola Giuliani, il presidente della Fondazione, Armando Niro, ed il noto storico locale prof. Giuseppe Clemente (che ha svolto un’accattivante relazione su ““La società operaia di Mutuo Soccorso di San Severo (1865-1922).La rappresentante del Comune ha ringraziato gli organizzatori per l’iniziativa, sottolineandone l’apoliticità e l’obiettivo di contribuire a valorizzare le eccellenze sanseveresi. Armando Niro ha illustrato i criteri seguiti, in maniera molto democratica, per l’attribuzione del premio intitolato al sindaco Tiberio Solis, protagonista, il 9 maggio 1522, di una delle più belle pagine della storia di San Severo. E cioè, la riconquista della sua libertà dal potere imperiale dell’epoca.

Sono stati proclamati vincitori – ex aequo – la giornalista dell’Ansa, Giorgiana Cristalli, e l’inventore Franco Russi. Il premio alla memoria è stato attribuito alla benefattrice Teresa Masselli-Mascia, che con un lascito testamentario permise la costruzione dell’Ospedale che porta il suo nome (la pergamena a Lei destinata, scomparsa nel 1887, è stata ritirata da uno dei parenti, Antonio Masselli).

Per Giorgiana Cristalli, giornalista professionista, si tratta del terzo riconoscimento in pochi mesi, che va ad esaltare il suo lavoro molto proficuo presso l’Agenzia di informazione nazionale e, particolarmente, nel mondo dello spettacolo. Tra l’altro, partecipa molto spesso a trasmissioni televisive della Rai. Giorgiana è figlia del collega in giornalismo dr. Desio Cristalli, decano della stampa locale e per decenni Addetto Stampa del Comune di San Severo.

Il concittadino Franco Russi (da anni residente a Brescia) è stato premiato per il Metodo e Sistema Me.Si., regolarmente brevettato, che sfrutta la isteresi termica per riscaldare gli immobili. E’ anche l’autore del famoso “Salvavita”, invenzione purtroppo non registrata, ma realizzata a soli 16 anni proprio a San Severo (il premio è stato ritirato dallo studioso Ennio Piccaluga).



Pubblicato il 20 Maggio 2025