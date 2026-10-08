Cerignola, Torre Alemanna apre per le Giornate FAI tra visite gratuite e realtà virtuale

Per due giorni Torre Alemanna torna ad aprirsi al pubblico come uno dei luoghi più suggestivi della storia medievale della Capitanata. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Complesso Museale di Borgo Libertà, a Cerignola, sarà tra le mete delle Giornate FAI d’Autunno, con visite guidate gratuite che accompagneranno i partecipanti tra architetture, affreschi e testimonianze legate alla presenza dei Cavalieri Teutonici. Un patrimonio che questa volta potrà essere scoperto anche attraverso uno sguardo più contemporaneo, grazie al nuovo progetto di realtà virtuale pensato per ricostruire e raccontare il complesso con tecnologie immersive.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dalla Delegazione FAI di Foggia, che anche quest’anno propone una serie di aperture e visite dedicate ai luoghi meno conosciuti della Capitanata. Tra questi c’è proprio Torre Alemanna, di proprietà del Comune di Cerignola e gestita dalla cooperativa sociale Frequenze, la cui storia affonda nelle vicende medievali legate ai Cavalieri Teutonici e alla figura dell’imperatore Federico II.

Durante le due giornate i visitatori potranno attraversare gli spazi del complesso e scoprire il prezioso coro affrescato, il Museo delle Ceramiche con reperti e manufatti archeologici e la grande torre quadrangolare che domina il sito. Accanto alla scoperta diretta del patrimonio, Torre Alemanna guarda però anche alle nuove tecnologie. Con il progetto “Torre Alemanna VR”, finanziato attraverso il fondo del Ministero della Cultura destinato ai Piccoli Musei, sarà possibile esplorare il complesso attraverso un visore e ricostruzioni in realtà virtuale. La realizzazione del nuovo servizio è affidata ad AuralTech S.r.l.s., mentre l’Università degli Studi di Foggia cura la verifica e la validazione dei contenuti storici e archeologici.

«L’obiettivo è offrire una nuova modalità di conoscenza e fruizione del patrimonio, uno sguardo al passato attraverso gli occhi del futuro, capace di trasformare la storia in un’esperienza immersiva, coinvolgente e accessibile», spiega Loredana Riccetti, presidente della cooperativa Frequenze. Le tecnologie immersive, aggiunge, permetteranno di avvicinarsi alle vicende e alle testimonianze di Torre Alemanna attraverso immagini e ricostruzioni, creando un ponte tra la storia del complesso e nuovi modi di raccontarla.



Pubblicato il 8 Ottobre 2026