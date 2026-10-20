Cerignola, sequestrato distributore abusivo di gasolio

I finanzieri della Compagnia di Cerignola, nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di istituto, hanno individuato un impianto abusivo per la distribuzione di carburante allestito all’interno del piazzale di un complesso aziendale. L’attenzione dei militari e’ stata richiamata dalla presenza di due persone intente a rifornire un’autovettura attraverso una pompa collegata a un serbatoio metallico artigianale. I successivi accertamenti hanno consentito di individuare un vero e proprio distributore abusivo di carburante, completamente privo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. All’esito delle operazioni, i finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’impianto e dei 7.350 litri di carburante in esso contenuti, risultati essere gasolio agricolo. Nei confronti del soggetto ritenuto responsabile della commercializzazione del prodotto energetico e’ scattata la denuncia alla Procura di Foggia per detenzione e destinazione a usi impropri di prodotti energetici denaturati, nonche’ per violazioni della normativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro.



Pubblicato il 20 Ottobre 2026