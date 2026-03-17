Cerignola riscopre il Casino San Lorenzo

Una dimora storica privata immersa nella campagna cerignolana aprirà eccezionalmente le sue porte sabato 21 e domenica 22 marzo in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Tra i luoghi selezionati dal Fondo Ambiente Italiano nella provincia di Foggia figura infatti il Casino San Lorenzo, edificio settecentesco situato nell’antica tenuta di Torre Quarto, oggi parte del complesso di Villa Bautier nelle campagne di Cerignola.

Per due giorni il pubblico potrà visitare un luogo che custodisce una pagina significativa della storia agricola ed economica del territorio. Il feudo di Cerignola, di cui Torre Quarto rappresentava una parte importante, passò nel corso dei secoli sotto il controllo di alcune tra le più rilevanti famiglie nobili europee: dai Caracciolo ai Pignatelli fino ai francesi La Rochefoucauld, duchi di Bisaccia e Doudeauville, proprietari di vasti possedimenti nel Mezzogiorno.

Proprio in queste terre si sviluppò una delle realtà vitivinicole più rilevanti dell’area. Per lungo tempo il vino prodotto nell’agro cerignolano veniva esportato in Francia come vino da taglio, contribuendo alla produzione di grandi vini europei. Negli anni Trenta del Novecento la tenuta passò alla famiglia Cirillo Farrusi con il matrimonio tra Marcello Cirillo Farrusi e Claire Bautier Solvay, erede della famiglia Bautier di origine belga. Con questa nuova gestione la produzione vinicola conobbe una fase di sviluppo significativa: il ciclo produttivo venne completato direttamente nella tenuta con imbottigliamento e commercializzazione dei vini con il nome Torre Quarto.

Marcello Cirillo Farrusi fu inoltre figura di rilievo nell’associazionismo agricolo nazionale e convinto promotore della cultura del vino di qualità. Nei suoi interventi pubblici sosteneva la necessità di valorizzare i vitigni pugliesi attraverso un processo produttivo completo, dalla cura dei vigneti fino all’invecchiamento in botti di rovere. A testimonianza del profondo legame tra questo luogo e la tradizione agricola del territorio resta anche l’iscrizione latina incisa sull’antico portale settecentesco della villa della Tenuta San Lorenzo: “Has Pomona colit sedes et Liber an usquam posse per autumnem laetior esse putes”, ovvero: “Pomona risiede in questa terra: e tu, Bacco, potresti pensare di essere più felice altrove?”.

Durante le giornate di apertura sarà possibile visitare il Casino San Lorenzo accompagnati dai volontari del FAI e conoscere la storia della tenuta attraverso il racconto della famiglia proprietaria. Sabato alle 11 è previsto inoltre un momento di approfondimento con Emanuele Cirillo Farrusi e con il presidente regionale del FAI Saverio Russo, che illustreranno il ruolo storico della tenuta nello sviluppo agricolo del territorio. Le visite guidate avranno una durata di circa sessanta minuti con gruppi composti da un massimo di venticinque persone.



Pubblicato il 17 Marzo 2026