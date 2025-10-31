Cerignola ricorda Giuseppe di Vittorio a 68 anni dalla sua scomparsa

Si rinnova a Cerignola, lunedì 3 novembre, l’omaggio a Giuseppe Di Vittorio, nel 68° anniversario della sua scomparsa. Una giornata di iniziative promosse dalla Cgil Puglia con lo Spi Cgil regionale, la Camera del Lavoro di Foggia, la Fondazione Di Vittorio e l’associazione Casa Di Vittorio, con il patrocinio morale del Comune di Cerignola.

Il programma lega memoria e attualità, ricordando la figura del grande sindacalista attraverso arte, formazione e riflessione sui temi del lavoro.

La mattina, alle ore 10, alla Camera del Lavoro di Cerignola (Piazza Primo Maggio), si terrà l’inaugurazione di un murale dedicato a Di Vittorio, realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico “Sacro Cuore” nell’ambito di un concorso promosso dallo Spi Cgil Puglia. L’opera, accompagnata da una mostra dei bozzetti e dalla proiezione del cortometraggio “Giuseppe Di Vittorio. Voci e strade senza tempo” di Fabrizio Pastore, rappresenta il simbolo di un dialogo tra memoria e nuove generazioni.

Seguiranno gli interventi di Gianni Palma, segretario generale Cgil Foggia; Gianni Marinaro, coordinatore della Camera del Lavoro di Cerignola; Michele Tassiello, segretario generale Spi Puglia; Maria Carbone, dirigente del Liceo Artistico; Maria Dibisceglia, vicesindaca di Cerignola, e Tania Scacchetti, segretaria generale Spi nazionale.

Alle 15, presso Masseria Cirillo in agro di Orta Nova, si terrà la deposizione di due corone di fiori al monumento dedicato a Di Vittorio, inaugurato lo scorso anno nel luogo dove il giovane bracciante autodidatta mosse i primi passi nel mondo del lavoro.

La giornata proseguirà alle 16 al Roma Teatro Cinema e… di Cerignola, con la presentazione dell’Indagine sulla condizione salariale in Puglia, realizzata da Osservatorio Futura e Fondazione Di Vittorio su commissione della Cgil regionale. I dati saranno illustrati dal giornalista Stefano Iucci di Collettiva, mentre il dibattito sarà moderato da Geppe Inserra.

Interverranno Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil; Tania Scacchetti, segretaria generale Spi Cgil nazionale; Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Puglia; Edmondo Montali, storico della Fondazione Di Vittorio; Madia D’Onghia, docente di Diritto del lavoro dell’Università di Foggia; Gianni Palma, segretario generale Cgil Foggia, e Jacopo Lorusso, coordinatore regionale dell’Unione degli Studenti.

Porterà i saluti istituzionali il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

La segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, ha sottolineato come “il Paese sia sempre più povero, il lavoro più precario e i salari più bassi, a causa di politiche economiche che aggravano le disuguaglianze e indeboliscono lo stato sociale. Serve un patto tra generazioni, un trasferimento di memoria e speranza – afferma – per costruire un nuovo percorso di giustizia sociale, nel solco dei valori che hanno guidato Giuseppe Di Vittorio”.



