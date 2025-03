“Cerignola leader meritata, bene anche il Monopoli. Delusione Foggia”

«Un girone avvincente che mi sta davvero appassionando». A parlare è Alessio Ferroni, noto direttore sportivo con esperienze significative in serie C e D, che guarda con interesse al girone meridionale di serie C. L’ultima esperienza in D tra l’altro del direttore sportivo in quel di Matera, piazza lucana ambiziosa che è quinta nel campionato dilettantistico del girone H dove ci sono le stesse pugliesi. Quello di quest’anno invece in Serie C è un campionato competitivo e di qualità che, a detta di Ferroni, vede l’Audace Cerignola come rivelazione del girone. «È una squadra ben organizzata tatticamente – afferma il ds – che sa esprimere un calcio propositivo. L’allenatore Raffaele rappresenta un’idea di calcio innovativa associata al fattore mentale che lo reputo il vero elemento indispensabile per vincere partite e campionati. Se continuerà su questa strada, prevedo un testa a testa fino alla fine con l’Avellino. Si può sognare».

Dal foggiano al barese, Ferroni apprezza anche il lavoro svolto dal “gabbiano”. L’ex ds del Matera, infatti, esalta gli aspetti tecnico-tattici dei biancoverdi: «Mister Colombo è una garanzia allenatore preparato, motivatore – aggiunge – Il suo 3-5-2 ha prodotto risultati importanti. Quest’anno la sua media punti (1.71) è la più alta da quando allena. Ad un certo punto del campionato si è trovata anche in testa alla classifica. Non ha retto l’impatto “da vertice, ma sicuramente darà fastidio alle spalle di Avellino e Cerignola». Immancabile anche un passaggio sui Satanelli: «Credo sia un momento abbastanza difficile – specifica Ferroni sul Foggia – per i rossoneri che, purtroppo, sono alle prese con equilibri precari a livello societario. Canonico ha esaurito la sua dose di motivazione e pubblicamente ha messo in vendita il club. La squadra ha buoni valori tecnici ma serve maggiore continuità per evitare di disputare i play-out».

A proposto di regione pugliese, il direttore Ferroni commenta anche l’esclusione dal campionato del Taranto: «È sicuramente un dato drammatico sia per il club sia per lega di serie C. Taranto è una grande piazza, storica e di prestigio, e merita di stare in serie B non in C. Risorgerà senz’altro!». Infine, il direttore sportivo si concentra sulle lucane, visti i suoi trascorsi e competenze: «Il Potenza si trova al settimo posto in classifica ed è una delle squadre che esprime un calcio dominante, propositivo basato sui principi di ri-aggressione della palla e transizioni. Ha perso un po’ di smalto negli ultimi due mesi ma può contare su una proprietà molto solida economicamente. Questo significa tranquillità e progettualità». Parole d’elogio, quelle di Ferroni, anche nei riguardi del Picerno di mister Tomei, posizionato all’ottavo posto ad un solo punto dai cugini. «Ottima squadra. C’è sempre la sensazione che possa fare qualcosa in più. La qualità elevata dell’organico e la serietà della proprietà americana fanno pensare a qualcosa di più ambizioso, anche per il futuro. Monitoriamo da qui alla fine il suo percorso, è una outsider».

Tess Lapedota



Pubblicato il 20 Marzo 2025