Cerignola inaugura la nuova Biblioteca di Comunità in via Cesare Battisti

La città di Cerignola si prepara a riaprire la Biblioteca di Comunità, luogo simbolico di cultura e partecipazione. L’inaugurazione è in programma venerdì 13 marzo alle ore 11, con partenza dalla precedente sede ospitata nel Palazzo di Città, alla presenza delle istituzioni locali e delle autorità del territorio. Un momento pensato per accompagnare idealmente il passaggio verso i nuovi spazi dedicati alla lettura e all’incontro.

La mattinata prevede gli interventi istituzionali, il trasferimento degli ultimi volumi dalla vecchia alla nuova sede attraverso una catena umana – gesto che vuole rappresentare la condivisione dell’intera comunità – e il taglio del nastro che segnerà ufficialmente l’avvio delle attività.

La Biblioteca di Comunità trova casa in via Cesare Battisti 13-15, nell’edificio che ha ospitato il Liceo Zingarelli, struttura dal forte valore identitario per Cerignola, oggi restituita alla collettività come spazio culturale.

Nel pomeriggio i cittadini potranno visitare i nuovi ambienti. Le visite guidate, su prenotazione, sono previste alle ore 16, 17, 18 e 19, per consentire un accesso ordinato e un’esperienza completa.

La riapertura rappresenta un passaggio significativo per la città: uno spazio rinnovato che punta a diventare punto di riferimento per lettori, studenti, famiglie e associazioni, con l’obiettivo di rafforzare inclusione, partecipazione e crescita culturale.



Pubblicato il 3 Marzo 2026