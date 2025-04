Cerignola, Il sindaco nomina Aurelia Tonti nuova assessora

Il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito ha nominato Aurelia Tonti come nuova componente della Giunta comunale. A lei sono state assegnate le seguenti deleghe: Sviluppo economico, Attività produttive, Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura e promozione agroindustriale, Fiere e mercati, Sviluppo e rigenerazione urbana, Manutenzione strade, Formazione e politiche attive del lavoro, Politiche del Personale, Servizi informatici e Digitalizzazione. Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma, Tonti si è specializzata in Diritto Amministrativo all’Università La Sapienza magna cum laude. Ha continuato, negli anni, il suo percorso di formazione specializzandosi prima alla London Business School poi alla John Cabot University. In seguito ha lavorato al Ministero dello Sviluppo economico in materia di regolazione dei mercati.

È autrice di pubblicazioni e relatrice di convegni in materia di diritto amministrativo, ha svolto attività di ricerca in diverse Università italiane per poi approdare in Confcommercio nazionale dove si occupa, da oltre un decennio, di monitoraggio parlamentare e di tecnica legislativa.

Contestualmente alla nomina, il Sindaco ha ridefinito le deleghe della vicesindaca Maria Dibisceglia alla quale sono attribuite il Welfare, Politiche di benessere e inclusione sociale, contrasto alla povertà e alle fragilità, Politiche abitative, Piano sociale di zona, presidenza coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale di Cerignola, Pari opportunità, Politiche educative e al diritto allo studio, Cultura.

Ridefinite anche le deleghe dell’assessora Teresa Cicolella. A lei sono attribuite Turismo, Grandi eventi e politiche giovanili, Impiantistica sportiva e partecipazione, Sicurezza e Polizia Locale, Legalità democratica, Lotta alle mafie e caporalato, Trasparenza, Protezione civile e toponomastica, Mobilità, Trasporti, Viabilità, Smart City.“Il mio personale benvenuto, dei colleghi della Giunta e dei consiglieri comunali di maggioranza alla nuova assessora. Sono sicuro che la dott.ssa Aurelia Tonti lavorerà con il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati”, le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

“Ringrazio il Sindaco. i Consiglieri comunali del gruppo Obiettivo Comune per la fiducia accordatami. Per me è un onore servire la nostra città a cui dedicherò il massimo impegno e dedizione”, le prime parole dell’assessora Aurelia Tonti.



Pubblicato il 12 Aprile 2025