Cerignola, il derby è ancora tuo: Foggia ko 2-0

Il derby di Capitanata dello “Zaccheria” lo vince ancora il Cerignola. Davanti a circa 10mila spettatori, l’Audace supera il Foggia per 2-0 e conquista il quarto successo consecutivo nel derby. La squadra di Raimondo Catalano chiude la pratica già nel primo tempo. Al 21’ Boccadamo sblocca il risultato, appena due minuti dopo Perlingieri firma il raddoppio. Il Foggia prova a reagire, soprattutto nella ripresa, ma non riesce a trovare la rete per riaprire la partita. A fine gara Gaetano Auteri non nasconde il rammarico: “Gli errori fatti sono stati quelli di tenere in vita palloni di 50 metri. Ma abbiamo creato tanto e lottato, ci è mancata solo la scelta dell’ultimo passaggio. La prestazione non è mancata. Dobbiamo essere più risoluti ed esperti, ma ci abbiamo creduto. Grazie al nostro pubblico che ci ha incitato fino alla fine”. Di tutt’altro tenore l’analisi di Catalano: “Sicuramente il gol iniziale ha facilitato il piano gara e penso che abbiamo gestito bene entrambe le fasi. Importante non aver preso il gol e deve essere un obiettivo costante. Probabilmente la sconfitta di Cava è stata benzina per partire forte. Complimenti ai miei ragazzi e agli avversari. Siamo felici per la nostra gente e per la nostra società”. Poi la risposta ad Auteri, che aveva rivendicato la prestazione del Foggia: “Dico che faranno un grande campionato, ma oggi abbiamo meritato il successo noi”. Il Foggia tornerà in campo contro il Monopoli, mentre il Cerignola affronterà venerdì sera il Giugliano.

(Ph. G.Marino/Audace Cerignola).



Pubblicato il 7 Settembre 2026