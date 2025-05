Cerignola, entusiasmo alle stelle per la semifinale con il Pescara

Tutto pronto, o quasi, in casa Cerignola per la sfida di andata contro il Pescara, che mette in palio, nel computo dei 180 minuti, il pass per la finale playoff. Dall’altra semifinale, invece, uscirà una tra Ternana e Vicenza. C’è grande entusiasmo in riva all’Ofanto, perché quanto realizzato con l’Atalanta Under 23 sa di impresa, oltre che di pagina di storia sportiva scritta. Il Cerignola di mister Raffaele l’aveva pure rimontata e, a un certo punto, poteva e doveva chiuderla, ma non ci è riuscito e si è fatto riprendere sul 2-2, fortunatamente senza conseguenze. Ecco, un tassello da migliorare sulla strada della finale sarà quello di prestare maggiore attenzione a non dilapidare le occasioni costruite e concedere meno, così come era stato molto abile l’Audace nella gara d’andata contro la Dea. Di fronte ci sarà un Pescara, una delle squadre accreditate già a vincere il proprio girone, ma che alla fine è arrivata quarta, dietro alla Torres (eliminata proprio dai bergamaschi) e alla Ternana, ora impegnata nell’altra semifinale. Il Cerignola dovrà fronteggiare un attacco molto solido (quello del Pescara) e prolifico: 55 reti realizzate e solo 35 subite in 38 gare. Gli abruzzesi rendono molto di più in trasferta e sono stati capaci di imporsi in 11 occasioni, con il secondo miglior rendimento esterno dietro alla capolista e poi neopromossa Entella, mentre in casa hanno faticato maggiormente. Ma si sa, i playoff, specie quelli nazionali e con una semifinale da disputare, sono un campionato a parte.

QUESTIONE BIGLIETTI – Sulla questione biglietti, in vista della doppia semifinale playoff tra Cerignola e Pescara, prevista per il 25 e 28 maggio, non si placano le polemiche legate alle decisioni assunte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha disposto misure differenziate per le due gare. Per l’andata, in programma domani alle 18 allo stadio “Monterisi” di Cerignola, sarà consentita la vendita dei biglietti per il settore ospiti esclusivamente ai residenti in provincia di Pescara, senza necessità di tessera del tifoso. Al contrario, per il ritorno di mercoledì 28 maggio allo stadio “Adriatico” di Pescara, l’accesso al settore riservato agli ospiti sarà consentito solo ai residenti in provincia di Foggia che siano anche in possesso della Fidelity Card. Una restrizione che ha suscitato malcontento tra i tifosi gialloblù, notoriamente contrari all’utilizzo della tessera del tifoso, e che potrebbe determinare l’assenza del tifo organizzato nella gara decisiva. La disparità tra i due provvedimenti ha alimentato un acceso dibattito nell’ambiente cerignolano e tra le istituzioni locali, dove si denuncia una limitazione penalizzante per la tifoseria ofantina. La questione sarà affrontata nella riunione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), convocata per la mattinata di ieri, e non sono esclusi ripensamenti (prima di andare in stampa). (Ph. Gianni Marino/Audace Cerignola).



Pubblicato il 24 Maggio 2025