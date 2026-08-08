Cerignola Campagna, concluso il primo restyling della stazione

La stazione di Cerignola Campagna cambia volto. Sono infatti terminati i primi interventi di restyling che hanno interessato sia l’area esterna sia gli spazi interni della struttura. Gli interventi esterni sono stati realizzati nell’ambito di un finanziamento dedicato alla mobilità e al trasporto pubblico, che prevede anche il potenziamento del servizio di navette a disposizione di pendolari e lavoratori diretti verso la stazione ferroviaria e la Zona Industriale. L’obiettivo è offrire un’alternativa sostenibile e più efficiente per raggiungere il luogo di lavoro e le aziende dell’area produttiva.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 250 mila euro e proseguirà nei prossimi mesi con l’avvio degli ulteriori servizi previsti. L’area esterna della stazione può oggi contare su un parcheggio ampliato e gratuito, oltre a due nuove telecamere di videosorveglianza, installate rispettivamente all’ingresso della borgata e nell’area di sosta. Quest’ultima è dotata di sensore termico per la visione notturna, immagini in 4K e sistema di sorveglianza a 360 gradi.

Sono stati inoltre completamente rifatti i marciapiedi nell’area destinata alla sosta e all’attesa degli autobus, dove sono stati installati una nuova pensilina e nuovi elementi di arredo urbano. Tutti i marciapiedi, compresi quelli a servizio della stazione ferroviaria, sono ora dotati di pavimentazione tattile per persone non vedenti e ipovedenti.

Parallelamente sono stati completati gli interventi realizzati da RFI – Rete Ferroviaria Italiana all’interno della stazione, frutto delle interlocuzioni portate avanti negli anni dall’assessorato ai Trasporti, guidato da Teresa Cicolella, con le direzioni regionali e nazionali della società.Particolare attenzione è stata riservata al sottopassaggio, completamente riqualificato e successivamente oggetto di un nuovo intervento dopo un episodio vandalico. Su richiesta dell’amministrazione comunale, l’area è stata quindi dotata di due telecamere di videosorveglianza collegate direttamente alla centrale operativa di RFI.

Gli interventi hanno riguardato anche il restyling del sottotetto e delle opere murarie della stazione, completamente ritinteggiate, la ristrutturazione dei servizi igienici e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.«Cerignola Campagna ha innegabilmente cambiato volto, ma il lavoro non si fermerà qui – commenta l’assessora ai Trasporti Teresa Cicolella –. Ad RFI chiederò di proseguire nel percorso per il completo abbattimento delle barriere architettoniche, valutando la possibilità di dotare la stazione di un ascensore. Qualora non fosse tecnicamente possibile per limiti strutturali, RFI ha già manifestato la propria disponibilità a valutare la realizzazione di un attraversamento dei binari.

Per quanto riguarda l’area esterna, dopo la pubblicazione del video che illustra gli interventi realizzati, diversi cittadini della borgata mi hanno chiesto informazioni sul manufatto abusivo, il chiosco presente all’ingresso di Cerignola Campagna. Voglio rassicurare tutti: il manufatto è già interessato da un progetto di rimozione e abbattimento. Il percorso di riqualificazione proseguirà inoltre lungo il viale, che sarà interessato da un rifacimento complessivo, in continuità con quanto già realizzato nel primo tratto che attraversa l’area della stazione».



Pubblicato il 8 Agosto 2026