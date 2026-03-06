Cerignola, attivate nuove zone a vigilanza rafforzata

Nuove misure di controllo del territorio saranno attivate a Cerignola dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta in Prefettura a Foggia, alla quale hanno partecipato l’assessora comunale alla Sicurezza Teresa Cicolella e il comandante della Polizia locale Antonio Di Nardo insieme ai vertici delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

All’incontro erano presenti il prefetto di Foggia Paolo Grieco, il procuratore capo Enrico Infante, il questore Alfredo D’Agostino e i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in un confronto dedicato in particolare alla situazione che si registra nel territorio cerignolano e alle misure da adottare per rafforzare il presidio della sicurezza.

Nel corso della riunione i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno illustrato con chiarezza le criticità emerse nelle ultime settimane, soprattutto il susseguirsi di furti ai danni di attività commerciali del centro cittadino, episodi che hanno generato forte preoccupazione tra gli operatori economici e tra i cittadini.

L’assessora Cicolella ha sottolineato la necessità di intervenire con azioni concrete che possano contribuire a contrastare le attività criminali e, allo stesso tempo, restituire un clima di maggiore serenità alla comunità. In questo quadro si inserisce la decisione di estendere il dispositivo delle zone a vigilanza rafforzata, misura proposta dal prefetto e condivisa dall’amministrazione comunale.

Il provvedimento riguarderà in modo particolare il “corso” cittadino, uno dei luoghi più frequentati e simbolici della vita commerciale e sociale della città, dove una presenza più visibile e costante delle forze dell’ordine potrà contribuire a rafforzare la percezione di sicurezza e a prevenire nuovi episodi di criminalità.

“Accogliamo con favore la proposta avanzata dal prefetto di estendere il dispositivo di vigilanza rafforzata – ha dichiarato l’assessora Cicolella – perché riteniamo che una presenza ancora più capillare delle forze dell’ordine possa rappresentare un segnale concreto di attenzione verso la nostra città e verso i tanti imprenditori che ogni giorno lavorano e investono sul territorio”.

L’obiettivo, ha aggiunto l’assessora, è quello di costruire un sistema di controllo del territorio sempre più efficace attraverso la collaborazione tra istituzioni locali e forze dell’ordine, nella consapevolezza che il tema della sicurezza rappresenta una priorità per la comunità. “Mi auguro – ha concluso Cicolella – che l’attivazione delle zone a vigilanza rafforzata possa essere un primo passo nella direzione di un contrasto più incisivo dei fenomeni che stanno mettendo in difficoltà il tessuto economico e commerciale della città, perché i cittadini meritano sicurezza e rispetto e non possiamo permetterci di abituarci ai furti”.



Pubblicato il 6 Marzo 2026