Cerignola, assalti ai portavalori arrestati dai carabinieri altri sei componenti della banda

Nella mattinata odierna, nelle provincie di Bari e Foggia, il Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari con il supporto dei comandi territorialmente competenti, ha dato esecuzione ad un ulteriore ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere”, nonché dei reati di “furto aggravato” e “porto/detenzione illegale di arma comune da sparo” e “ricettazione”. Il provvedimento, emesso dopo l’interrogatorio preventivo, riguarda altri presunti membri/autori delle medesime condotte dell’organizzazione criminale con base a Cerignola, dedita ad assalti paramilitari a furgoni portavalori, in grado di procurarsi i mezzi (auto, armi da guerra, esplosivi ecc.) necessari alla consumazione di tale tipologia di delitto, già destinataria dei 7 provvedimenti cautelari, in cui è stato riconosciuto il metodo mafioso (in funzione dell’identità dei soggetti e le modalità dei fatti), eseguiti il 10 luglio scorso. Si tratta, quindi, di un ulteriore filone della medesima attività investigativa, che aveva già consentito, tra l’altro, di individuare i presunti responsabili dell’assalto avvenuto lungo la statale 96 nei pressi di Toritto il 6 novembre 2024 nonché alcuni presunti autori del furto di ben 4 autobus di linea, avvenuto ad Ostuni (Br) il 15 aprile 2025, chiaramente finalizzato ad utilizzare quei mezzi per realizzare altri assalti .Infatti, le azioni contestate agli odierni indagati riguardano, a vario titolo, i furti e l’occultamento di autovetture di grossa cilindrata, il furto degli autobus di linea in provincia di Brindisi nonché, tra l’altro, il porto in luogo pubblico di armi da sparo occultandole all’interno dei propri veicoli .Le misure cautelari prevedono la detenzione in carcere per due dei destinatari, la sottoposizione agli arresti domiciliari per uno, l’obbligo di dimora per un altro indagato e, infine, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i rimanenti.

P.Fer.



Pubblicato il 28 Luglio 2026