Cerignola, al commissariato arriva un nuovo dirigente

A Cerignola cambia il vertice del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Dal 20 luglio il nuovo dirigente sarà Michele Irmici, 37 anni, originario di San Severo, chiamato a guidare un presidio delicato in un territorio in cui sicurezza e legalità restano temi centrali.

La nomina arriva dopo il confronto istituzionale promosso dal sindaco Francesco Bonito e dall’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella con il prefetto di Foggia Paolo Grieco e il capo della Polizia Vittorio Pisani. L’obiettivo indicato dall’amministrazione comunale è rafforzare la presenza dello Stato e il coordinamento delle attività di controllo sul territorio.

Irmici è laureato in Giurisprudenza all’Università di Modena e Reggio Emilia e ha conseguito un master di I livello in “Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo”.

Entrato nella Polizia di Stato nel 2012 come agente, è stato assegnato alla Questura di Modena, dove ha prestato servizio all’Ufficio di Gabinetto. Dopo il concorso da ispettore ha lavorato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ricoprendo anche il ruolo di capoturno e occupandosi della trattazione degli atti.

Nel 2024 ha svolto servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Foggia. Successivamente ha frequentato il 113° Corso Commissari alla Scuola Superiore di Polizia di Roma e ha conseguito un master di II livello in “Organizzazione e politiche di Pubblica Sicurezza” alla Luiss. Dal giugno 2025 era assegnato alla Questura di Foggia.

Nel giorno dell’insediamento è previsto un incontro istituzionale con Bonito e Cicolella, alla presenza del questore Alfredo D’Agostino.

“Accogliamo con grande soddisfazione la nomina del dottor Irmici. Si tratta di un profilo giovane ma già altamente qualificato, che siamo certi saprà interpretare al meglio le esigenze di sicurezza della nostra comunità. Ringraziamo il capo della Polizia, il prefetto e il questore per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Francesco Bonito.

“Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della sicurezza urbana. La professionalità del dottor Irmici sarà fondamentale per consolidare il lavoro sinergico tra istituzioni e forze dell’ordine, a beneficio di tutta la cittadinanza”, ha aggiunto l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella.



Pubblicato il 8 Luglio 2026