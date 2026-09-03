Cerignola, 5,7 milioni per mettere in sicurezza il Canale Lagrimaro

Regione Puglia e Comune di Cerignola hanno firmato il disciplinare che dà seguito all’intervento da 5 milioni e 700mila euro per la messa in sicurezza del Canale Lagrimaro, una delle principali opere di difesa idraulica del territorio comunale. A sottoscriverlo sono stati l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese e il sindaco Francesco Bonito. L’accordo stabilisce adempimenti, tempi e modalità di attuazione dell’intervento e regola i rapporti tra la Regione e il Comune beneficiario, che potrà così procedere con le successive fasi necessarie alla realizzazione delle opere.

“Facciamo partire un intervento importante – dichiara Piemontese – destinato ad affrontare una criticità idraulica conosciuta da molti anni e che interessa un territorio molto ampio. Il nostro obiettivo è accompagnare il Comune di Cerignola affinché il finanziamento si trasformi nel più breve tempo possibile in opere e in una maggiore sicurezza per il territorio”.

Il Canale Lagrimaro raccoglie le acque piovane provenienti da un bacino molto esteso e le convoglia verso valle, ma uno dei punti più delicati si trova in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario, dove la sezione si restringe e, durante le precipitazioni più intense, può non riuscire a smaltire tutta l’acqua in arrivo. Il livello può così aumentare a monte fino a provocare la tracimazione del canale, con il conseguente rischio di allagamenti nelle campagne e nelle aree circostanti. Per alleggerire la pressione su questo tratto sarà realizzato un bacino di laminazione, nel quale una parte dell’acqua verrà raccolta temporaneamente durante le piogge più abbondanti e rilasciata gradualmente quando la piena comincerà a diminuire. In questo modo si ridurrà la quantità d’acqua che raggiunge contemporaneamente il restringimento sotto la ferrovia. A regolare l’ingresso dell’acqua nel bacino servirà uno sfioratore laterale in calcestruzzo: in pratica, quando il livello del Lagrimaro supera una determinata altezza, una parte dell’acqua viene fatta uscire lateralmente dal canale e indirizzata verso il bacino di laminazione, anziché continuare tutta insieme verso il sottopasso.

Saranno installati anche sistemi di monitoraggio e di allarme idrometrico, cioè strumenti che misurano continuamente il livello dell’acqua nel canale e consentono di segnalare tempestivamente il raggiungimento di soglie critiche. A queste nuove opere si aggiungono gli interventi necessari a restituire al Lagrimaro la sua piena capacità di far scorrere l’acqua, eliminando ostacoli, depositi e altre condizioni che ne riducono l’efficienza. È prevista in particolare la pulizia del tombino ferroviario, cioè del manufatto attraverso il quale il canale passa sotto la linea ferroviaria. Il progetto comprende infine la sistemazione delle aree interessate dai lavori e il loro inserimento nel paesaggio attraverso la piantumazione di vegetazione autoctona, adatta alle caratteristiche naturali del territorio.

L’intervento sottoscritto prosegue un’attività avviata dalla Regione sul Lagrimaro da oltre vent’anni. Un primo finanziamento risale al 2005 e un successivo intervento, per 2 milioni e mezzo di euro, è stato portato a conclusione. Con i nuovi 5,7 milioni di euro si interviene adesso sul funzionamento complessivo del sistema e sulla sua capacità di far fronte agli eventi meteorologici più intensi. “La frequenza e l’intensità di alcuni fenomeni meteorologici rendono ancora più importante intervenire sui punti nei quali sappiamo che il territorio è vulnerabile”, spiega Piemontese.

La firma di Cerignola si inserisce nel più ampio programma regionale di interventi per la difesa del suolo, con oltre 64 milioni di euro destinati a 13 opere in Puglia nell’ambito della programmazione europea 2021-2027. Circa 26 milioni di euro riguardano la mitigazione del rischio da frana e oltre 38 milioni quella del rischio idraulico e da alluvione.

Un programma che interessa territori con caratteristiche molto diverse, dal Salento alla Capitanata, e nel quale la Regione sta procedendo alla sottoscrizione dei disciplinari con i Comuni beneficiari per dare seguito ai finanziamenti e portare gli interventi alla fase realizzativa.

Per Cerignola, l’intervento sul Lagrimaro si affianca inoltre ad altre attività di progettazione riguardanti la zona ovest della città e la messa in sicurezza dell’abitato di Moschella, componendo un quadro più ampio di interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale.



Pubblicato il 3 Settembre 2026