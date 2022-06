“Cerchiamo di valorizzare i prodotti locali”: questo lo spirito che anima una perla del commercio di alimentari nel foggiano. Parliamo di Mercati di Città- La Prima della famiglia Giannatempo di Stornara. Oggi questa bella e solida realtà è gestita dal dottor Luigi Giannatempo che il Quotidiano ha intervistato.

Dottor Giannatempo, come e quando nascete?

“Nel 1991. La nostra origine, quella che volle dare mio padre, era nel commercio delle carni, cosa che gestivamo molto bene. Poi venne il flagello della mucca pazza e decidemmo di cambiare settore spostandoci in quello degli alimentari”.

Tenete in particolar modo a non essere identificati con supermercati…

“Assolutamente. La nostra identità è quella di mercati di città per rimanere vicini alla gente del posto, al territorio. Non aspiriamo al rango di supermercati o ancora iper mercati. Poi vogliamo, ed è una delle tipicità, promuovere per quanto possibile i prodotti locali, quelli del territorio. Mentre quelli nazionali si spingono da sè, quelli della nostra terra hanno bisogno di imprenditori che li reclamizzino e li facciano conoscere. Questa è la nostra mission”.

Siete anche molto vicini al sociale…

“Intendiamo restituire, senza vantarci, un po’ di quella fortuna che abbiamo avuto. Per questo partecipiamo alla colletta Telethon, alle iniziative contro la fibrosi cistica, nel tempo del Covid abbiamo realizzato una colletta per l’ospedale di Foggia”.

Quanti punti vendita avete oggi?

“Sono dodici e in cantiere vi è il tredicesimo a Foggia. Siamo anche a Lucera, Stornara e Orta Nova. Forse ne apriremo un altro a Cerignola”

Guerra: che effetti sta avendo?

“Terribili. Ci sta creando, e di riflesso alla clientela, enormi difficoltà. I prezzi delle materie prime salgono di giorno in giorno e bisogna sempre aggiornare i listini. In più il costo della luce è triplicato. E siamo lasciati soli dal governo che non tutela le piccole e medie imprese. Manca una politica energetica. Tutto questo fa alzare i nostri budget e siamo costretti nostro malgrado a rivedere i prezzi. Noi li ritocchiamo in modo oculato perchè non è giusto che il consumatore finale, cioè il cliente, debba pagare il conto, ma sino a quando tutto questo potrà andare avanti? Siamo preoccupati”.

BV

