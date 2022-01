Monsignor Luigi Renna, attuale vescovo di Lucera- Ascoli Satriano è stato eletto, sabato scorso, nuovo ordinario di Catania. In gergo ecclesiale non si parla di promozione, tuttavia di fatto lo è. La diocesi etnea che Renna andrà presto a guidare, infatti, è molto grande e soprattutto metropolitana, dunque Renna andrà ad assumere il grado di arcivescovo metropolitano. Per la cronaca, è il secondo vescovo di origine pugliese nella storia della diocesi catanese. Lo abbiamo intervistato.

Eccellenza Renna: da Cerignola a Catania, un salto in una realtà più grade ed anche complicata. La spaventa?

” Intanto ringrazio il Papa che ha avuto fiducia e stima in me, cercherò di ripagare con impegno, attenzione e cura pastorale. Naturalmente per me è una nuova ed impegnativa, una sfida che cercherò di affrontare con la massima attenzione, senza alcun pregiudizio”.

Che cosa pensa dei nuovi fedeli?

“Come le dicevo, si tratta di una realtà complessa che deve essere valutata con la massima attenzione senza alcuna idea preconcetta. Io sono sereno, del resto so bene che vi è tanta brava gente, una diocesi accogliente che ha avuto un beato ed io sono il secondo vescovo di origine pugliese che va in quella bella diocesi”.

La conosce?

“Da un punto di vista ecclesiale ancora no, anche se ho parlato già col mio predecessore e alcuni esponenti del clero locale”.

Quando prenderà possesso?

“Non ho ancora deciso”.

Che cosa lascia a Cerignola- Ascoli Satriano?

“Lascio una bella diocesi in cammino, con gente che intende superare tante sfide. E’ una diocesi che deve essere amata e guidata. Il mio bilancio è molto positivo, nonostante qualche difficoltà, ma siamo nella normalità. Ho sempre percepito affetto ed accoglienza”.

