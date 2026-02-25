“C’era una volta l’Africa” in scena al Dalla di Manfredonia

Nuovo appuntamento al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia con la rassegna dedicata alle nuove generazioni all’interno della stagione di prosa “respIRA”, promossa dal Comune in collaborazione con Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Domenica 1° marzo 2026, alle ore 18, andrà in scena la nuova produzione per ragazzi della compagnia sipontina: “C’era una volta l’Africa”.

Lo spettacolo, scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo, arriva a Manfredonia dopo aver debuttato l’anno scorso al festival “Maggio all’Infanzia” e dopo un tour invernale che lo ha portato nei teatri di Genova, Napoli, Bari, Lecce, Brindisi, Molfetta e Foggia.

“C’era una volta l’Africa” è una favola di migrazione che si fa racconto di vita: quella di Bakary Diaby, il protagonista dello spettacolo. Bakary è nato piccolo e nero in un villaggio di bambini neri, di papà neri e di mamme nere: grandi mamme, grosse mamme, belle mamme.

C’era una volta una capanna di erba e terra: quella era la casa di Bakary. Da lì inizia la storia di una terra dove i bambini, come a tutte le latitudini, saprebbero giocare tutto il giorno senza lavarsi e senza mangiare. No, senza mangiare no; non Bakary, il bambino più affamato del villaggio, che passa la notte a escogitare un piano per rubare la polenta avanzata al mercato.

Questa storia racconta un’Africa felice, che forse è ancora lì, al riparo da sguardi indiscreti. O forse non c’è mai stata. O forse Bakary, a forza di avere fame, è cresciuto troppo per starci ancora dentro. Fino a non entrare più nella capanna, nella scuola, nel villaggio, fino a dover cercare per sé una nuova strada.

Un racconto fatto di immagini, animazioni, suoni e almeno due lingue: il bambara, lingua della sua infanzia, e l’italiano, che Bakary parla come una lingua bambina, donandogli colori nuovi.

“C’era una volta l’Africa”, per la regia di Cosimo Severo, è uno spettacolo di Bottega degli Apocrifi, tratto dai racconti di Bakary Diaby. La voce è di Rosalba Mondelli, le animazioni di Giovanni Antonio Salvemini. Scene e luci di Cosimo Severo e Luca Pompilio; editing e sound design a cura di Amedeo e Domenico Grasso; assistente di produzione Micaela Granatiero.



Pubblicato il 25 Febbraio 2026