C’era una volta il “gioiello” di piazza Cavour

Gli AttiVisti foggiani Matteo Papicchio e Salvatore Imperio ritornano a segnalare una situazione già nota all’amministrazione perché portata all’attenzione durante il periodo dei commissari. È quella di via Lanza e delle sue alberature non più presenti. “Vogliamo che i primi interventi da parte dell’assessorato possano insistere nel ripristinare ciò che stato tolto o non curato per ridare, finalmente, decoro a una piazza sulla quale sono stati fatti lavori da poco. Ripartiamo da tutte le conchette vuote e ridiamo decoro urbano per ciò che concerne le panchine, lampioni e mattonelle rotti, conchette chiuse con piastrelle”.Come riporta una lastra incastonata nel pavimento, l’opera fu consegnata il 21 ottobre 2017.“Non sono trascorsi nemmeno 7 anni da questi lavori- prosegue la nota- e le condizioni in cui versa quello che un tempo rappresentava il gioiello della città, assieme al viale della stazione, sono veramente pietose. Anche qui, come in piazza Cesare Battisti e in via Arpi, abbiamo la pavimentazione che presenta punti con evidenti crepe o cedimenti vistosi in prossimità dei pozzetti. Un tratto dove confluisce l’acqua con le grate è completamente ceduto. Su 30 conchette per gli alberi dopo i lavori di rifacimento, ben 6 sono inspiegabilmente vuote, alcune poste in prossimità di alcuni esercizi commerciali. Su una, completamente ricoperta di breccia, ora sono poggiati tavolini per le consumazioni”.

Chiedono all’ufficio ambiente del Comune di Foggia e all’assessora Lucia Aprile “se questa attività commerciale abbia avuto le autorizzazioni necessarie per chiudere la conchetta e mettervi da sopra un tavolino ai fini delle consumazioni dei clienti”.“Perché le piante sono state eliminate? Erano secche, o morte? Il tutto è stato autorizzato e perché, in quel caso, non sono state ripiantumate dalla ditta che in quegli anni aveva l’appalto della manutenzione orizzontale e verticale del verde pubblico per conto del comune?”.Chiedono che vengano effettuati i lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione sulla pavimentazione di via Lanza, ripristinate due panchine senza oramai più il supporto della spalliera, liberate molte delle conchette che insistono su Piazza Giordano, anche esse tombate con mattoncini rossi, e ripiantumati i 6 alberi.



Pubblicato il 23 Gennaio 2024