Cera: “Risonanza magnetica non funziona a San Severo”

“Una situazione ormai al limite nella Asl di Foggia: stavolta, sono costretto a denunciare lo stato dei laboratori di radiologia. Le segnalazioni ricevute evidenziano una realtà allarmante: da mesi, apparecchiature essenziali come la risonanza magnetica non ricevono la dovuta manutenzione. Questa negligenza ha portato alla completa inoperatività dell’importante macchinario dell’ospedale di San Severo e questo è semplicemente inaccettabile”.

La nota è del consigliere regionale di Fi Napoleone Cera che fotografa un disagio protratto nel tempo tanto da spingere gli utenti o a rivolgersi ai privati o, anche, a recarsi in Molise, in nel caso di San Severo. Il problema, secondo Cera, sta creando disagi anche a Manfredonia e San Marco in Lamis e si manifesta, in particolare, con un’immagine “sgranata” di quello che dovrebbe essere il referto. Macchinari vecchi, con tutta probabilità, finora privi sia di un piano per la manutenzione che di uno per i nuovi acquisti.

Per questo il consigliere regionale chiede un intervento deciso e determinato della Asl e della giunta regionale. “Bisogna mettere in campo un piano di manutenzione e rinnovamento delle apparecchiature di radiologia per garantire la continuità e l’efficienza dei servizi offerti. In ballo c’è la salute, la vita dei cittadini e garantire un tempestivo accesso alle cure è un dovere morale, oltre che legale”, annota Cera.

Il direttore generale della Asl di Foggia Antonio Nigri precisa che la Asl si sta “scapicollando sull’acquisto di tutte le attrezzature necessarie sia con fondi Fesr, in fase di completamento, sia con Fondi Pnrr con cui qualifichiamo e miglioriamo le prestazioni all’utenza”. Al lavoro per risolvere il problema la direzione strategica che, dice Nigri, il 21 dicembre a Cerignola ha portato il macchinario nuovo per la Tac, collaudata qualche giorno dopo e che dal 3-4 gennaio sarà in funzione.

Al netto di tutto ciò, aggiunge: “Abbiamo dei meccanismi di compensazione tra le previsioni di spesa e l’acquisto del nuovo macchinario tanto che, talvolta, abbiamo preferito fittarne uno attendendo l’arrivo del nuovo. Va bene l’allerta per il disservizio ma nessun allarmismo perché la situazione è sotto controllo. Da una parte c’è la dismissione del vecchio e dall’altra i nuovi acquisti per cui stiamo ponendo in essere, quanto più celermente possibile, un piano degli acquisti. A San Severo la situazione si potrebbe risolvere ad horas”.

Paola Lucino



Pubblicato il 29 Dicembre 2023