(Adnkronos) – Dai “passi avanti” di ieri sera ai “passi indietro”, virgoletta Giuseppe Conte, di oggi. Sulla tassazione ai super ricchi si ringarbuglia la matassa. Salta il tavolo del programma convocato stamattina che viene riaggiornato oggi alle 15. E stavolta scendono in campo direttamente i leader. Non a risolvere la questione, ma a mettere agli atti l’intoppo. C’è uno scambio di accuse reciproche tra chi avrebbe messo in discussione oggi, l’intesa su cui si stava lavorando ieri. I 5 Stelle dicono lo abbiano fatto Avs e Pd. Alleanza Verdi e Sinistra rispedisce l’accusa al mittente: è dal Movimento ad essere arrivata una “proposta completamente diversa da quella che si stava definendo nella giornata di ieri”.

Di cosa si sta discutendo? Il tema è quello della tassazione ai super ricchi. Avs ha posto subito al tavolo del programma la questione della patrimoniale: tassazione del 2% per i patrimoni dai 5,4 mln di euro. Il Pd non ha detto di no e ha avanzato un’altra proposta, quella Zucman, sui patrimoni da 100 milioni di euro. Scettici centristi e 5 Stelle con questi ultimi a guardare piuttosto alla tassazione delle rendite finanziarie. Ieri sembrava si fosse raggiunta una posizione comune che contemperava rendite (con lo scorporo degli asset produttivi) e patrimoniale di cui restava da definire la soglia, tra i 5 e 100 milioni delle due proposte in campo. La quadra sembrava ha portata di mano. Oggi però è saltato di nuovo tutto. Perche? Avs è per un’unica imposta, che comprende rendite e patrimoni. Il Movimento invece per due imposte distinte. In cui, secondo Alleanza Verdi e Sinistra, la patrimoniale di fatto verrebbe messa in secondo piano rispetto alla tassa sulle rendite.

Ribatte Conte: “La nostra posizione è chiara e invito nessuno a distorcerla. Noi dobbiamo colpire sicuramente le grandi ricchezze finanziarie” a cui “possiamo anche abbinare un prelievo per quanto riguarda altra ricchezza, l’importante è che non siano toccati gli asset produttivi, l’economia reale”. Il leader M5S si dice “stupito” che oggi non si sia riusciti a chiudere: “Io pensavo che oggi si chiudesse, invece sono rimasto sorpreso al fatto che si è rinviato a domani. Mi sembra che si stia facendo qualche passo indietro rispetto a quelle che erano le posizioni dei giorni scorsi. C’è stato un ritorno indietro incomprensibile. Cercheremo di capire come e perché sono stati fatti passi indietro a quel tavolo”.

A stretto giro arriva la risposta di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. I leader Avs evidenziano che anche Conte ora non dice no a una patrimoniale: “Finalmente anche Giuseppe Conte sì è convinto. È necessario intervenire sulle grandi ricchezze, tutte, finanziarie e immobiliari, per destinare i proventi alla riduzione delle tasse sul lavoro”. Quindi spiegano: “Il punto è semplice. L’alternativa si misura innanzitutto stabilendo chi paga. Se a pagare sono sempre i soliti l’alternativa non c’è. Per questo insistiamo sulla necessità di istituire un’imposta sulla grandissime ricchezze. In questi giorni abbiamo mostrato la massima disponibilità ad accogliere le proposte del Movimento 5 stelle per tutelare gli asset produttivi e del Pd sulla soglia da cui partire”.

Infine la replica a Conte: “Se ci sono stati passi indietro sono dovuti solo al fatto che oggi dal Movimento 5 Stelle è arrivata una proposta completamente diversa da quella che si stava definendo nella giornata di ieri. Riproponendo la loro formulazione iniziale. Questa è l’unica cosa incomprensibile. Continueremo a lavorare per arrivare ad una soluzione giusta ed efficace”.

Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, che stamattina era al tavolo fisco la mette così: “Questa mattina, al tavolo economia, il Movimento 5 stelle ha portato una proposta di mediazione capace di contenere, sia una patrimoniale che escludesse gli asset produttivi dell’economia, sia un aumento della tassazione sulle speculazioni finanziarie. Partito democratico e Avs hanno rigettato la proposta di tassare la grande finanza dopo che in tutti i tavoli precedenti si era registrato un evidente consenso. Abbiamo colto con stupore e sorpresa questa nuova posizione. Il nostro atteggiamento al tavolo economia, così come in tutti gli altri tavoli, continua a essere estremamente costruttivo e disponibile, ma non si può mistificare la realtà”. Oltre al botta e risposta in chiaro c’è anche un rimpallo di sospetti su possibili trattative in corso su più tavoli. Oltre al fisco, anche un altro punto del programma del centrosinistra è ancora aperto, quello sul sostegno a Kiev.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026