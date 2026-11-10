Centrodestra, Forza Italia perde i pezzi al Senato: lasciano Silvestro e De Rosa. Patriarca e Bicchielli tentati dall’addio

(Adnkronos) – Raccontano che il ‘corteggiamento’ sia iniziato un mese fa. Le trattative, condotte in via riservata, per ‘portare’ il senatore azzurro Francesco Silvestro alla Lega si sarebbero sbloccate oggi. Con un incontro decisivo tra il diretto interessato e Matteo Salvini, presente Claudio Durigon, vicesegretario nazionale e coordinatore per il Centro-Sud del partito di via Bellerio, principale sponsor dell’operazione politica. ”Lascio Forza Italia per intraprendere un nuovo progetto politico”, dice all’Adnkronos l’imprenditore napoletano Silvestro, classe ’71 da Arzano, titolare di una impresa di materassi, eletto a palazzo Madama nel 2022, attualmente presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, incarico istituzionale di rilievo nel raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali. Al Congresso di Fi in Campania del 9 ottobre scorso che ha confermato Fulvio Martusciello alla guida del partito, Silvestro era stato eletto ‘vice’ segretario regionale. Il passaggio dal gruppo parlamentare di Fi a quello del Carroccio al Senato sarebbe stato formalizzato durante il colloquio con il vicepremier e ministro dei Trasporti.

“La mia scelta di aderire alla Lega è stata – spiega SIlvestro in una nota ufficiale – una decisione ponderata, maturata dopo un lungo periodo di riflessione. Sono stato convinto dal progetto nazionale della Lega, ulteriormente rafforzato dal recente congresso che ha rieletto Salvini e ha cambiato il nome del partito. Un progetto che mette al centro la valorizzazione di tutti i territori e che personalmente mi consente di avere quell’agibilità politica che in Forza Italia è venuta gradualmente meno”. In questa scelta, assicura, ”pesa l’eredità di Silvio Berlusconi, che era molto legato a Salvini e che ho sempre sentito come un patrimonio di ideali e di responsabilità da custodire. Compiere questo passo significa anche confrontarmi con quella memoria ma ritengo più coerente questa decisione che una permanenza priva della reale libertà di azione politica per la mia città e la mia regione. Ringrazio Salvini, Claudio Durigon e tutta la dirigenza campana della Lega che mi hanno accolto con grande favore e disponibilità”.

L’uscita di scena di Silvestro, raccontano, potrebbe essere considerata una sorta di ‘tana libera tutti’ per quei parlamentari e amministratori locali che hanno sempre espresso insofferenza nei confronti della gestione regionale di Fi all’ombra del Vesuvio. Dopo Silvestro, anche un altro senatore azzurro, Raffaele De Rosa, ex M5S, ha deciso di dire addio al partito guidato da Antonio Tajani: ora si iscriverà al Misto di palazzo Madama e poi dovrebbe approdare a ‘Sud chiama Nord’ di Cateno De Luca. ”Non nascondo -scrive in una nota- che sto guardando con interesse al progetto di Cateno De Luca, esempio oggi di una buona amministrazione. Vedrò di incontrarlo nei prossimi giorni per un confronto di approfondimento sulle interessanti idee che già ha espresso all’assemblea nazionale di sud chiama nord e sindaci d’Italia”.

Sarebbe tentata di lasciare Fi anche un altro parlamentare campano, la deputata Annarita Patriarca, che a breve potrebbe aderire al Misto. In vista delle prossime politiche, si parla con insistenza di contatti con Fratelli d’Italia ma peserebbe il ‘patto d’onore’ tra Giorgia Meloni e Tajani a non fare scouting a vicenda tra i propri esponenti. Tra gli insofferenti anche il parlamentare salernitano, Pino Bicchielli (alcune voci non confermate parlano di un suo possibile passaggio con il Carroccio).

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Pubblicato il 11 Novembre 2026