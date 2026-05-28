Centrodestra all’attacco di Decaro con un flash-mob contro l’aumento dell’Irpef per la sanità

I consiglieri di opposizione alla Regione Puglia, insieme a qualche parlamentare ed europarlamentare di centrodestra, sono scesi in piazza con un flash-mob organizzato davanti alla Presidenza della Regione, per protestare contro l’aumento dell’addizionale Irpef deciso d’imperio dal governatore Antonio Decaro (Pd) nella sua veste di commissario “ad acta” della Sanità regionale, per coprire il deficit del comparto da 349 milioni di euro in Puglia. Contemporaneamente alla manifestazione di protesta, il governatore Decaro e l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia (Pd) erano impegnati nello stesso Palazzo del Lungomare Nazario Sauro di Bari, per il primo incontro ufficiale con i 10 manager delle Asl pugliesi, ben sette dei quali nominati il ​​22 maggio scorso. La protesta di ieri mattina – hanno spiegato gli esponenti del centrodestra pugliese che hanno partecipato al flashmob sotto il Pallazzo della Presidenza regionale – è la prima tappa di una raccolta firme in tutti i Comuni pugliesi, per contestare l’aumento dell’addizionale Irpef regionale. I manifestanti, per esprimere il proprio dissenso riguardante un’operazione considerata “autoritaria” dal centrodestra (ma doverosa e necessaria dal Decaro e dal centrosinistra!) hanno invaso il lungomare Nazario Sauro, con striscioni e bandiere, bloccando il traffico automobilistico per un po’ di tempo. “Prima di dire che dobbiamo aumentare il fondo, dobbiamo capire dove sono gli sprechi, perché per come è gestita la Sanità in Puglia, più mettono soldi più ne sprecano” – ha commentato il medico Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia. Per Paride Mazzotta, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, l’aumento dell’addizionale regionale all’Irpef è “un’iniziativa autoritaria, perché non si può pensare di risanare la ‘mala-gestio’ di anni e anni mettendo le mani nelle tasche dei cittadini”. Il coordinatore regionale della Lega, Roberto Marti, riguardo i deficit nelle Sanità delle altre regioni italiane citata da Decaro, per dimostrare che il problema è di carattere nazionale, ha precisato che gli altri governatori “non si sono comportati così”. “Decaro – ha rilevato il senatore pugliese del Carroccio – aveva l’obbligo di dirlo già durante la campagna elettorale”. Infatti, con una nota congiunta, i capigruppo dei partiti di centrodestra alla Regione, Paolo Pagliaro (Fdi), Paride Mazzotta (Fi), Fabio Saverio Romito (Lega), Luigi Lobuono (Misto), hanno dichiarato: “Errori vostri, soldi nostri. Il buco di 349 milioni nei conti della sanità regionale del 2025 non devono pagarlo i cittadini pugliesi. Lo abbiamo scandito forte e chiaro nel flash mob sotto il palazzo della Presidenza della Regione a Bari, per farlo arrivare dritto al governatore Decaro, che non solo ha fatto ‘orecchie da mercante’, ma addirittura in mattinata ha ‘abbandonato’ il Palazzo per evitare anche di vederci”. Alla manifestazione, a cui hanno partecipato anche l’europarlamentare Francesco Ventola ed i senatori Roberto Marti, Filippo Melchiorre e Ignazio Zullo, si sono uniti spontaneamente tanti cittadini indignati contro un provvedimento calato dall’alto e ingiusto, perché mette solo le mani nelle loro tasche, senza tagliare sprechi e clientele politiche. Infatti, nella nota congiunta gli esponenti del centrodestra hanno, inoltre, affermato: “Il presidente Decaro non può chiudere gli occhi e restare sordo a questo potente urlo di ribellione collettiva”, perché il flash-mob “è stato anche l’occasione per elencare alcuni degli sprechi che hanno fatto sprofondare i conti della Sanità regionale e smentire le bugie del centrosinistra sui minori e insufficienti trasferimenti del fondo sanitario nazionale alla Puglia”. Per poi concludere con la richiesta di un Consiglio regionale monotematico e una Commissione d’indagine, per far luce su spese e responsabilità del buco 2025, perché – hanno affermato, in fine, gli esponenti che hanno dato vita al flash-mob – “Noi chiediamo un cambiamento radicale della gestione della sanità in Puglia, e siamo fortemente preoccupati per il buco di 90 milioni già accumulato nel primo trimestre 2026”. Il presidente della Regione, Decaro, commentando il flash mob del centrodestra contro l’aumento dell’Irpef, da lui deciso nei giorni scorsi per compensare il disavanzo della spesa sanitaria, ha rilevato che il centrodestra “ha sbagliato piazza”. Infatti, proseguendo, il governatore pugliese ha affermato: “Credo che sia giusto per i cittadini protestare”, perché “se si aumentano le tasse nessuno è contento e nemmeno io lo sono, a quattro mesi dall’inizio della mia avventura partire con un provvedimento di aumento dell’Irpef. Credo però che i consiglieri del centrodestra hanno sbagliato palazzo”, poiché “devono andare a Palazzo Chigi, a Roma, perché è un tema che riguarda tutte le Regioni”. “L’anno scorso – ha spiegato poi Decaro – l’Emilia-Romagna ha fatto una manovra di 400 milioni di euro, per coprire il disavanzo sanitario”. “Lo dice la Corte dei Conti, non lo dico io, che – ha affermato ancora Decaro – i costi aumentano e il rimborso che lo Stato concede non aumenta quanto aumentano i costi”. “Se continua così – ha concluso il governatore pugliese – saremo tutti costretti a mettere mano a manovre economiche e utilizzare le leve fiscali. Io ho detto che facevo la leva fiscale, poi l’obiettivo nei prossimi due anni è ridurre l’aliquota”. Il segretario e consigliere regionale del Pd, Domenico De Santis, intervenuto con una nota a difesa del presidente Decaro, ha invece affermato: “l Governo regionale è stato costretto a ricorrere alla leva fiscale, in modo progressivo e che non toccherà le fasce più fragili, perché Giorgia Meloni e il suo Governo hanno aumentato la spesa militare, levando ossigeno alle Regioni”. “Il Governo, – ha rilevato De Santis – con il proprio fondo di riparto, non copre la spesa sanitaria in nessuna regione, e non lo diciamo noi, lo ha detto la Corte dei Conti” e quindi “la propaganda di destra non può nulla contro la forza e l’evidenza dei numeri. Lo hanno dimostrato i cittadini alle urne nei giorni scorsi in Puglia. Cittadini che questa mattina non erano al fianco dei consiglieri di centrodestra nella loro inedita veste di attivisti scesi in piazza”. Motivo per cui il responsabile del Pd pugliese ha concluso la sua difesa d’ufficio rivolgendo un invito provocatorio ai colleghi consiglieri regionali del centrodestra: “Andiamo insieme a Roma a contestare la presidente Meloni”. Fin qui la cronaca! Sta di fatto, però, che il centrosinistra che sostiene il presidente Decaro, né lo stesso Decaro, nulla hanno detto finora circa la proposta di istituire una commissione speciale d’indagine, per tentare di capire come si è prodotto effettivamente, nel giro di pochi mesi in Puglia, il buco da 349 milioni di euro nella Sanità. Ma ancora più scandaloso è il fatto che il governatore Decaro abbia aumentato (come per legge!) l’aliquota regionale Irpef al massimo consentito, senza però dire contestualmente quali misure abbia previsto per tentare di migliorare i servizi nella Sanità pugliese e, soprattutto, senza che il deficit possa ripetersi. Anche grave per Decaro è l’aver azionato la leva fiscale senza dire espressamente ai pugliesi la durata di questo incremento dell’Irpef, poiché potrebbe accadere, come è già avvenuto in passato con altre addizionali regionali (su bollo auto, accise sui carburanti, etc.), che una volta introdotte, poi, non sono state più eliminate o ridotte. E su questo tema a dover dare una risposta non è di certo il Governo centrale, ma chi è alla guida della Regione Puglia, che dovrebbe invece chiarire anche tali aspetti senza trincerarsi dietro il sempre comodo scaricabarile della contrapposizione politica o delle accuse e controaccuse propagandistiche.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 28 Maggio 2026