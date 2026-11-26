Non ha ancora compiuto 18 anni Alessandro Magistro, ma è già riuscito a ritagliarsi un posto tra i migliori interpreti del taekwondo italiano. Il giovane atleta foggiano ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati italiani assoluti “The Finals”, disputati nello scorso fine settimana al Palatiziano di Roma, alla prima edizione di una manifestazione riservata ai migliori atleti di ciascuna categoria. Un risultato che assume un valore particolare anche alla luce dell’età della cintura nera del Centro Taekwondo Foggia, che aveva già ottenuto la qualificazione sia per la competizione senior sia per quella under 21. A separarlo dal gradino più alto del podio sono stati pochi punti, quelli che hanno fatto la differenza nella finale disputata contro uno degli atleti di spicco della Nazionale. Alle spalle del risultato ottenuto nella capitale c’è il lavoro quotidiano di un ragazzo che riesce a conciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi, dedicando agli allenamenti buona parte del tempo a disposizione. “Un atleta speciale, un ragazzo dalle capacità straordinarie. Lavorare con lui e per lui dà anche a me la carica e la consapevolezza di quanto importante sia il mio lavoro, quello di tecnico che oltre ad essere un preparatore sportivo è un riferimento, un educatore”, le parole del maestro Ugo Smiraglia, che segue la crescita agonistica del giovane foggiano.

Per Magistro il calendario prevede già un altro appuntamento di rilievo. Tra qualche settimana sarà impegnato nella Dream Cup, competizione a squadre nella quale vestirà i colori della rappresentativa pugliese, confrontandosi con gli avversari della sua categoria selezionati dalle altre regioni italiane. A testimonianza della qualità del lavoro svolto dal sodalizio foggiano, insieme al vicecampione italiano sono stati convocati altri quattro componenti del Team Smiraglia: Ludovica De Vito, Aurora Capozzi, Andrea Nota e Mattia Frascaria.



Pubblicato il 26 Novembre 2026