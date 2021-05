Centri commerciali: la protesta per aprire anche sabato e domenica

Giallo, ma non per tutti, nel senso che la possibilità di riaprire le porte delle attività commerciali che hanno sofferto maggiormente la crisi causata dalla pandemia arriderà, ma con tanti distinguo. E così questa mattina, a partire dalle 11.00 i punti vendita di tutti i centri commerciali d’Italia manifesteranno contro le chiusure nei fine settimana, col gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti. L’iniziativa, che coinvolge circa 30mila negozi e supermercati, è promossa dalle associazioni del commercio, Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi. Le associazioni del commercio vogliono dare voce ai 780mila lavoratori delle 1.300 strutture commerciali integrate presenti su tutto il territorio nazionale, che vivono da oltre un anno in un clima di forte incertezza, aggravato dalle stringenti misure con cui il Governo impedisce a migliaia di attività commerciali di lavorare nel week-end, ovvero nei giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e fatturato. La manifestazione odierna è volta anche a ribadire la sicurezza dei centri, parchi e gallerie commerciali che, sin dall’inizio della pandemia, hanno adottato protocolli rigorosi, garantendo che non si registrasse alcun caso di focolaio in tali strutture. Ma entriamo nei particolari: dall’inizio dell’emergenza, il settore dei centri commerciali si è impegnato in un dialogo costruttivo con il Governo, anche mettendo volontariamente e gratuitamente a disposizione 160 strutture sul territorio nazionale per la creazione di hub vaccinali. Le associazioni del commercio coinvolte sono davvero esauste e chiedono di poter finalmente avere dalle Istituzioni risposte certe e tempestive, per rimettere in moto un comparto tra i più danneggiati dalla crisi, che continua ad operare solo parzialmente e senza una chiara prospettiva di ripresa. In Terra di Bari portabandiera della protesta saranno gli operatori della galleria del centro commerciale <<Mongolfiera>> di Molfetta, che abbasseranno le saracinesche dei propri esercizi in segno di protesta -come detto – a partire dalle undici anche per ricordare a tutti i giorni di maggior incasso e fatturato inibiti ai possibili acquirenti, provocando grosse perdite. “Sono oltre sei mesi che viviamo questa ingiustizia”, commentano alcuni operatori della galleria molfettese. “Il centro commerciale è sicuro, la direzione si è impegnata durante tutta la pandemia a mantenere altissimi gli standard di protezione e sicurezza della struttura, tanto da non aver mai registrato focolai, ma inspiegabilmente continuano a penalizzarci e discriminarci rispetto ai colleghi che operano, invece, nelle città. Sia chiaro, siamo felici che i commercianti pugliesi siano tornati a lavorare da quando siamo tornati in zona arancione, ma perché questa discriminazione nei nostri confronti? Si sa che la gente fa shopping soprattutto nei weekend, così facendo provocano danni enormi alle nostre attività”. E non basta. <<Chiediamo di farci ripartire avendo una prospettiva di ripresa chiara, cosa che è mancata fino ad oggi>>, concludono i commercianti. Chiuro che la esigenza di manifestare nasce dalla scomparsa di riferimenti alle aperture dei centri commerciali nell’ultimo decreto aperture varato dal Governo Draghi. Infatti, in Gazzetta Ufficiale sono assenti riferimenti alle aperture nei weekend, anche in zona gialla, misura prevista nella versione provvisoria del decreto. “Ancora una volta” – concludono i corifei della giornata odierna di protesta a Molfetta – abbiamo preferito rispettare le regole e la sicurezza di tutti, abbiamo dunque evitato di organizzare manifestazioni all’aperto. Chiuderemo solo le saracinesche, come faranno in tutti centri commerciali d’Italia. Ci auguriamo che le istituzioni, compreso il nostro governatore Emiliano, prendano coscienza di questa situazione e intervengano per porre riparo”.

Antonio De Luigi

