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Celtic-Milan 2-2, finisce pari il primo test di Amorim

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(Adnkronos) –
Si chiude in parità il primo vero test amichevole del Milan del neo tecnico portoghese Ruben Amorim. I rossoneri pareggiano 2-2 con il Celtic ma rimontano lo svantaggio di due gol. Il Milan parte male e concede due reti agli scozzesi con due errori difensivi, tra cui clamoroso quello di Pavlovic che regala il vantaggio a Duran all'11'. Poi al 28' raddoppia Forrest.  Nel secondo tempo tanti campi, tra cui Camarda che entra e cambia la partita. L'attaccante si guadagna e segna il rigore dell'1-2 al 47' e poi firma il definitivo 2-2 con un colpo di testa su cross di Chukwueze al 52'. Nella ripresa entra in difesa anche l'ex Lazio Gila, che però esce per un problema muscolare al 68'.
 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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