Celle San Vito, 144 abitanti hanno bisogno di un medico

Celle di San Vito, il più piccolo borgo della Puglia, da alcuni mesi vive una situazione di forte disagio per la mancanza di assistenza sanitaria. Il medico di base che garantiva le visite in presenza è andato in pensione e da allora i 144 abitanti del paese sono rimasti senza un presidio fondamentale. Da ottobre chi ha bisogno di cure deve recarsi nel vicino comune di Castelluccio Valmaggiore, distante quasi sette chilometri lungo strade di montagna tortuose. Un tragitto breve sulla carta, ma complicato per una popolazione composta in gran parte da persone anziane.

A sollevare il problema è la sindaca Palma Maria Giannini, che accusa l’Asl di Foggia di gravi inadempienze nonostante le direttive ricevute dalla Regione Puglia. La prima cittadina sottolinea come il diritto alla salute dei suoi concittadini, sancito dalla Costituzione, sia totalmente ignorato dalla dirigenza dell’azienda sanitaria locale.

Dopo il pensionamento del medico di base, i pazienti del borgo sono stati affidati in deroga alla dottoressa operativa a Castelluccio Valmaggiore. Tuttavia, secondo la sindaca, quest’ultima garantisce la presenza a Celle di San Vito solo in situazioni di estrema emergenza, come nel caso di persone allettate e incapaci di spostarsi.

La maggior parte degli abitanti, spesso anziani e privi di auto o in condizioni che impediscono loro di guidare, si trova così costretta a dipendere da familiari o conoscenti per raggiungere il comune vicino. Anche l’opzione del trasporto pubblico non rappresenta una valida alternativa. Sebbene esistano collegamenti giornalieri, molte fasce orarie rimangono scoperte, costringendo i residenti più fragili a lunghe attese all’aperto, talvolta sotto le intemperie tipiche del rigido clima montano che caratterizza gran parte dell’anno.

La sindaca aveva già scritto a novembre una lettera all’assessorato regionale alla salute, chiedendo un intervento immediato. L’assessorato aveva imposto all’Asl di Foggia di garantire entro il 9 gennaio l’apertura di una sede AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) nel comune, così da offrire almeno una copertura parziale nei giorni feriali.

Tuttavia, secondo la prima cittadina, ad oggi non c’è stata alcuna risposta concreta: la direzione generale dell’Asl sembra essere rimasta indifferente. Di fronte a questa situazione insostenibile, la sindaca conclude con amarezza denunciando il grave disagio che i cittadini continuano a vivere quotidianamente.



Pubblicato il 17 Marzo 2026